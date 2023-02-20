Nicolas Lodeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lodeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lodeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lodeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lodeiro 21 Mart 1989 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Nicolás Lodeiro Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lodeiro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Lodeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 27 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lodeiro'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lodeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NicolasLodeiro

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http://instagram.com/nicolaslodeiro/

Nicolas Lodeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Lodeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Lodeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lodeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Nacional

23 Ocak 2010 yılında Ajax

17 Temmuz 2012 yılında Botafogo

29 Mayıs 2014 yılında Corinthians

5 Şubat 2015 yılında Boca Juniors

27 Temmuz 2016 yılında Seattle

Nicolas Lodeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lodeiro şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Lodeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Barrio Obrero, Club Nacional

Uruguay takımında 7 numaralı formasıyla 15 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 5 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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