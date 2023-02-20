Cristian Roldan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Roldan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Roldan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Roldan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Roldan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Roldan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Roldan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Roldan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Roldan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Roldan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Roldan 3 Haziran 1995 tarihinde Artesia, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Guatemala uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Roldan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 15 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Cristian Roldan'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Roldan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CristianRoldan

http://www.instagram.com/cristianroldan_/?hl=it

Cristian Roldan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Roldan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Roldan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Roldan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Crossfire

1 Ağustos 2014 yılında Washington

15 Ocak 2015 yılında Seattle

Cristian Roldan kimdir

Cristian Roldan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Roldan şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Cristian Roldan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 17 numaralı formasıyla 13 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Roldan nereli

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