Jordan Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Morris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Morris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Morris 26 Ekim 1994 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Perry Morris şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Morris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Jordan Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 21 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Jordan Morris'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Morris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JmoSmooth13

http://www.instagram.com/j.morris13/

Jordan Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordan Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2013 yılında Stanford Card.

1 Mayıs 2014 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2014 yılında Stanford Card.

21 Ocak 2016 yılında Seattle

22 Ocak 2021 yılında Swansea

31 Mayıs 2021 yılında Seattle

Jordan Morris kimdir

Jordan Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Morris şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eastside FC (2009-2012), Seattle Sounders FC (2012-2013), Stanford Cardinal (2013-2015)

Jordan Morris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 16 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 11 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Jordan Morris nereli

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