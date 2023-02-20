Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Paulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Paulo 8 Mart 1991 tarihinde Rio Grande do Sul şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Paulo Mior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Paulo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Joao Paulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Paulo'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Paulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joaopaulo6oficial/

Joao Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Internacional

1 Mart 2013 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2013 yılında Internacional

14 Ocak 2014 yılında Goiás EC

31 Aralık 2014 yılında Internacional

13 Ocak 2015 yılında Santa Cruz

30 Kasım 2015 yılında Internacional

1 Aralık 2015 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2017 yılında Botafogo

31 Ocak 2020 yılında Seattle

31 Aralık 2020 yılında Botafogo

21 Ocak 2021 yılında Seattle

Joao Paulo kimdir

Joao Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Paulo şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

S.C. Internacional

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joao Paulo nereli

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