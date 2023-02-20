Obed Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obed Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obed Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obed Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obed Vargas 5 Ağustos 2005 tarihinde Anchorage, Alaska şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Obed Gómez Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obed Vargas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Obed Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 14 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Obed Vargas'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Obed Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/obed.vargas/

Obed Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obed Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Obed Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obed Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2021 yılında Tacoma Defiance

18 Temmuz 2021 yılında Seattle

20 Temmuz 2021 yılında Tacoma Defiance

14 Aralık 2021 yılında Seattle

Obed Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obed Vargas şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Obed Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rush Soccer Club, Cook Inlet Soccer Club

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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