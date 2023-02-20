Abdoulaye Cissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Cissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Cissoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Cissoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Cissoko 27 Aralık 1999 tarihinde Les Ulis şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Cissoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Abdoulaye Cissoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 21 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Cissoko'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Cissoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abcissoko92/

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Abdoulaye Cissoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Cissoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdoulaye Cissoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Cissoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2019 yılında SD Zest

9 Eylül 2019 yılında Tacoma Defiance

10 Eylül 2019 yılında 1904 FC

30 Kasım 2019 yılında Tacoma Defiance

21 Mayıs 2021 yılında Seattle

Abdoulaye Cissoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Cissoko şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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