Alex Roldan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Roldan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Roldan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Roldan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Roldan 28 Temmuz 1996 tarihinde Artesia, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Álexander Roldán León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Roldan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Alex Roldan'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Roldan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alex_Roldan8

http://www.instagram.com/a_roldan8/

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Alex Roldan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Roldan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Roldan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Roldan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2018 yılında Seattle

23 Mart 2018 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2018 yılında Seattle

8 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2020 yılında Seattle

Alex Roldan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Roldan şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Roldan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Rancho High School

El Salvador takımında 15 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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