Jacob Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Castro 18 Aralık 1999 tarihinde Tukwila, Washington şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Castro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 14 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Castro'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2018 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2018 yılında Seattle Academy

8 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

31 Temmuz 2019 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2019 yılında Washington

1 Ağustos 2021 yılında San Diego State

14 Aralık 2022 yılında Seattle

Jacob Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Castro şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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