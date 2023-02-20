Reed Baker Whiting kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reed Baker Whiting Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reed Baker Whiting adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reed Baker Whiting Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reed Baker Whiting 31 Mart 2005 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Reed Vanarthur Baker-Whiting şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reed Baker Whiting Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reed Baker Whiting, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Reed Baker Whiting'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Reed Baker Whiting Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reedbw_72/

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Reed Baker Whiting Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reed Baker Whiting isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Reed Baker Whiting Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reed Baker Whiting futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

13 Temmuz 2020 yılında Tacoma Defiance

22 Temmuz 2020 yılında Seattle Academy

23 Temmuz 2020 yılında Tacoma Defiance

12 Mayıs 2021 yılında Seattle

Reed Baker Whiting Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reed Baker Whiting şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Reed Baker Whiting Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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