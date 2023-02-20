Fredy Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredy Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredy Montero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredy Montero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredy Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredy Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredy Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredy Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredy Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredy Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredy Montero 26 Temmuz 1987 tarihinde Campo de la Cruz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fredy Henkyer Montero Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredy Montero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Fredy Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Fredy Montero'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fredy Montero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_fredymontero

http://www.instagram.com/iamfredymontero/

http://www.facebook.com/fredymonteroofficial/?fref=ts

Fredy Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredy Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fredy Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredy Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2005 yılında Academia FC

31 Aralık 2005 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2006 yılında Atlético Huila

30 Haziran 2007 yılında Deportivo Cali

20 Mart 2009 yılında Seattle

31 Aralık 2010 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2011 yılında Seattle

21 Ocak 2013 yılında Millonarios

30 Haziran 2013 yılında Seattle

23 Temmuz 2013 yılında Sporting CP

30 Haziran 2014 yılında Seattle

1 Temmuz 2014 yılında Sporting CP

1 Şubat 2016 yılında TJ Teda

15 Şubat 2017 yılında Vancouver

31 Aralık 2017 yılında TJ Teda

17 Ocak 2018 yılında Sporting CP

15 Şubat 2019 yılında Vancouver

4 Mart 2021 yılında Seattle

Fredy Montero kimdir

Fredy Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredy Montero şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Fredy Montero nereli

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