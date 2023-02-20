Andrew Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Thomas 1 Eylül 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Delmos Thomas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Thomas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 21 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Thomas'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2016 yılında Wealdstone

21 Kasım 2016 yılında Watford U18

1 Temmuz 2017 yılında Stanford Card.

21 Mayıs 2021 yılında Seattle

Andrew Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Thomas şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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