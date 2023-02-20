Kelyn Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelyn Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelyn Rowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelyn Rowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelyn Rowe 2 Aralık 1991 tarihinde Federal Way, Washington şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kelyn Jaynes Rowe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelyn Rowe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kelyn Rowe'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelyn Rowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelyn Rowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelyn Rowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelyn Rowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2011 yılında Crossfire

1 Ağustos 2011 yılında UCLA Bruins

12 Ocak 2012 yılında New England

18 Aralık 2018 yılında Colorado

19 Aralık 2018 yılında Kansas City

21 Mart 2019 yılında Swope Park

6 Ağustos 2019 yılında Kansas City

7 Ağustos 2019 yılında Salt Lake

15 Ağustos 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında Salt Lake

4 Aralık 2019 yılında New England

29 Ocak 2021 yılında Seattle

Kelyn Rowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelyn Rowe şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kelyn Rowe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crossfire Premier (2009-2010), UCLA Bruins (2010-2011), Federal Way High School

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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