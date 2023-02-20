Kelyn Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelyn Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kelyn Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kelyn Rowe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kelyn Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelyn Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kelyn Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelyn Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelyn Rowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelyn Rowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelyn Rowe 2 Aralık 1991 tarihinde Federal Way, Washington şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kelyn Jaynes Rowe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelyn Rowe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kelyn Rowe'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelyn Rowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelyn Rowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Kelyn Rowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelyn Rowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2011 yılında Crossfire

1 Ağustos 2011 yılında UCLA Bruins

12 Ocak 2012 yılında New England

18 Aralık 2018 yılında Colorado

19 Aralık 2018 yılında Kansas City

21 Mart 2019 yılında Swope Park

6 Ağustos 2019 yılında Kansas City

7 Ağustos 2019 yılında Salt Lake

15 Ağustos 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında Salt Lake

4 Aralık 2019 yılında New England

29 Ocak 2021 yılında Seattle

Kelyn Rowe kimdir

Kelyn Rowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelyn Rowe şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Crossfire Premier (2009-2010), UCLA Bruins (2010-2011), Federal Way High School

Kelyn Rowe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kelyn Rowe nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
John Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kitolano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
John Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kitolano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Segal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Segal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Segal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Segal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stian Aarones Holte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Aarones Holte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stian Aarones Holte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Aarones Holte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!