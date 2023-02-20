Josh Atencio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Atencio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Atencio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Atencio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Atencio 31 Ocak 2002 tarihinde Bellevue, Washington şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Atencio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Atencio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Josh Atencio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 15 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Josh Atencio'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Atencio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josh.atencio/

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Josh Atencio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Atencio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josh Atencio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Atencio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

22 Ocak 2019 yılında Tacoma Defiance

15 Haziran 2020 yılında Seattle

Josh Atencio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Atencio şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josh Atencio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crossfire Premier

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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