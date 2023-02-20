Yeimar Gomez Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeimar Gomez Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeimar Gomez Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yeimar Gomez Andrade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yeimar Gomez Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeimar Gomez Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeimar Gomez Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeimar Gomez Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeimar Gomez Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeimar Gomez Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeimar Gomez Andrade 30 Haziran 1992 tarihinde Tado şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeimar Pastor Gómez Andrade şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeimar Gomez Andrade Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QSAOK yapmaktadır. Yeimar Gomez Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Yeimar Gomez Andrade'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Yeimar Gomez Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yeimar.gomez/

Yeimar Gomez Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeimar Gomez Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yeimar Gomez Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeimar Gomez Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CA Rosario U20

1 Ağustos 2014 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2015 yılında Rosario Central

12 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2016 yılında Rosario Central

28 Temmuz 2016 yılında Ind. Rivadavia

11 Ağustos 2017 yılında CA Unión

5 Şubat 2020 yılında Seattle

Yeimar Gomez Andrade kimdir

Yeimar Gomez Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeimar Gomez Andrade şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Yeimar Gomez Andrade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yeimar Gomez Andrade nereli

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