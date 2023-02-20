Xavier Arreaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Arreaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Arreaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Arreaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier Arreaga 28 Eylül 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Xavier Ricardo Arreaga Bermello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Arreaga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 7 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Xavier Arreaga'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xavier Arreaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xavier Arreaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xavier Arreaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier Arreaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2012 yılında Halley FC

24 Eylül 2012 yılında Manta FC U20

22 Ocak 2013 yılında Manta FC B

1 Ocak 2014 yılında Manta FC

2 Şubat 2016 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2016 yılında Manta FC

24 Ocak 2017 yılında Barcelona SC

7 Mayıs 2019 yılında Seattle

Xavier Arreaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier Arreaga şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xavier Arreaga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Selección del Guayas (4/2007-12/2007), Unión Española (-4/2007, 1/2008-4/2012)

Ekvador takımında 14 numaralı formasıyla 21 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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