Dylan Teves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Teves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Teves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Teves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Teves 4 Mayıs 2000 tarihinde Kailua, Hawaii şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Teves Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Teves'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Teves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Teves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Teves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Teves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2017 yılında Seattle Academy

15 Mart 2018 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2018 yılında Seattle Academy

15 Ağustos 2018 yılında Washington

11 Ocak 2022 yılında Seattle

Dylan Teves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Teves şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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