Sota Kitahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Kitahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sota Kitahara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sota Kitahara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sota Kitahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Kitahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sota Kitahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Kitahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Kitahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sota Kitahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sota Kitahara 11 Ocak 2003 tarihinde Edmonds, Washington şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sota Kitahara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sota Kitahara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Sota Kitahara'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sota Kitahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sota Kitahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Sota Kitahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sota Kitahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

16 Eylül 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle Academy

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2020 yılında Seattle Academy

15 Aralık 2020 yılında Tacoma Defiance

15 Temmuz 2021 yılında Saalfelden

31 Aralık 2021 yılında Tacoma Defiance

28 Ekim 2022 yılında Seattle

Sota Kitahara kimdir

Sota Kitahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sota Kitahara şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seattle United (-2016)

Sota Kitahara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Sota Kitahara nereli

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