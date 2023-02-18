Dario Pudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Pudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Pudic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Pudic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Pudic 27 Ocak 2001 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dario Pudić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Pudic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Pudic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Pudic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Pudic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Pudic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dario Pudic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Pudic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2015 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

28 Temmuz 2022 yılında Bijelo Brdo

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek II

Dario Pudic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Pudic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.