Luka Zebec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Zebec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Zebec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Zebec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Zebec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Zebec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Zebec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Zebec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Zebec 11 Eylül 2000 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Zebec Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Zebec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Zebec'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luka Zebecboyu ve yaşı kaç

Luka Zebec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Zebec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Zebec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Zebec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U17

27 Ocak 2017 yılında Hypo Limac U17

25 Ağu 2017 yılında NK Cepin

8 Şubat 2019 yılında Hypo Limac U19

28 Şubat 2019 yılında Elektra Osijek

29 Ağu 2019 yılında TuS Holzkirchen

30 Temmuz 2020 yılında NK Cepin

9 Temmuz 2021 yılında NK Belisce

29 Temmuz 2022 yılında NK Osijek

Luka Zebec kimdir

Luka Zebec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Zebec şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Luka Zebec nereli

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