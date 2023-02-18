Karlo Majtanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Majtanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Majtanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Majtanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Majtanic 21 Aralık 1994 tarihinde Virovitica şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Majtanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Majtanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karlo Majtanic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Karlo Majtanic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Majtanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Majtanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Majtanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Majtanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2016 yılında Bijelo Brdo

7 Ağu 2019 yılında Slav. Pozega

15 Temmuz 2020 yılında NK Virovitica

17 Ağu 2020 yılında Bijelo Brdo

Karlo Majtanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Majtanic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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