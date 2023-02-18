Dorian Rudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Rudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Rudic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Rudic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Rudic 31 Temmuz 2003 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dorian Rudić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Rudic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dorian Rudic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dorian Rudic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorian Rudic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Rudic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dorian Rudic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Rudic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zadar U17

10 Eylül 2020 yılında HNK Rijeka U19

9 Ağu 2022 yılında Drava Ptuj

3 Şubat 2023 yılında Bijelo Brdo

Dorian Rudic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Rudic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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