İlija Djilas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Djilas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Djilas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Djilas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Djilas 5 Kasım 1999 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ilija Đilas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Djilas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. İlija Djilas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 12 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. İlija Djilas'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İlija Djilas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Djilas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Djilas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Djilas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2018 yılında NK Vukovar 1991

12 Ağu 2019 yılında Bijelo Brdo

İlija Djilas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Djilas şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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