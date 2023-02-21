Darko Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Todorovic 5 Mayıs 1997 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Darko Todorović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Todorovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Darko Todorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Todorovic'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Todorovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/todorovicdarko55/

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Darko Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Todorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darko Todorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Todorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2016 yılında Sloboda Tuzla

10 Temmuz 2018 yılında RB Salzburg

25 Temmuz 2019 yılında Kiel

30 Haziran 2020 yılında RB Salzburg

11 Ağustos 2020 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

3 Eylül 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

Darko Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Todorovic şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darko Todorovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla

Bosna-Hersek takımında 4 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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