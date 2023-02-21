Zaim Divanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaim Divanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaim Divanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaim Divanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaim Divanovic 9 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Заим Дивановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaim Divanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zaim Divanovic'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Zaim Divanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaim Divanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaim Divanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaim Divanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OFK Titograd

31 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

17 Şubat 2022 yılında Soligorsk

12 Ocak 2023 yılında Akhmat Grozny

Zaim Divanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaim Divanovic şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Zaim Divanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Montenegro U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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