Mohamed Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Konate 12 Aralık 1997 tarihinde Odienné şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Konate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Mohamed Konate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Konate'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Saxan

31 Ağustos 2016 yılında Ural

1 Ocak 2017 yılında Babite

1 Temmuz 2017 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2018 yılında Gomel

1 Temmuz 2018 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

2 Eylül 2019 yılında Khimki

1 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

Mohamed Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Konate şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Konate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.