Mikhail Oparin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Oparin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Oparin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Oparin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Oparin 22 Mayıs 1993 tarihinde Omsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Опарин Михаил Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Oparin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Mikhail Oparin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Oparin'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Oparin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikhail_oparin/

Mikhail Oparin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Oparin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Oparin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Oparin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ak. Dimitrovgrad

28 Ağustos 2010 yılında KS Samara II

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2011 yılında Amkar II

1 Ocak 2013 yılında FK Kaluga

30 Haziran 2013 yılında Amkar II

1 Temmuz 2013 yılında Irtysh Omsk

1 Temmuz 2014 yılında Enisey

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

1 Temmuz 2018 yılında KS Samara

31 Ağustos 2018 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2019 yılında Enisey

1 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

Mikhail Oparin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Oparin şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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