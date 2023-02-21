Vladimir İljin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir İljin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir İljin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir İljin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir İljin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir İljin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir İljin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir İljin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir İljin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir İljin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir İljin 20 Mayıs 1992 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ильин Владимир Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir İljin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladimir İljin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir İljin'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir İljin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir İljin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladimir İljin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir İljin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rusj S-Pb

1 Ocak 2012 yılında FK Piter

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo SPb

1 Ocak 2014 yılında Tosno

27 Şubat 2014 yılında FK Kaluga

30 Haziran 2014 yılında Tosno

14 Ağustos 2014 yılında Khimik

30 Haziran 2015 yılında Tosno

1 Temmuz 2016 yılında Kuban Krasnodar

31 Ocak 2017 yılında Ural

7 Ocak 2020 yılında Akhmat Grozny

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

Vladimir İljin kimdir

Vladimir İljin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir İljin şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akademia Zenit St. Petersburg (2002-2006)
Izhorets Kolpino (2006 - 2008)

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Vladimir İljin nereli

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