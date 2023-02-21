Miroslav Bogosavac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Bogosavac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Bogosavac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miroslav Bogosavac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miroslav Bogosavac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Bogosavac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Bogosavac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Bogosavac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Bogosavac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Bogosavac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Bogosavac 14 Ekim 1996 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирослав Богосавац şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Bogosavac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Miroslav Bogosavac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 3 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miroslav Bogosavac'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Bogosavac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Bogosavac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miroslav Bogosavac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Bogosavac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2012 yılında Partizan U19

14 Ağustos 2013 yılında Partizan

15 Ağustos 2013 yılında Teleoptik

30 Haziran 2015 yılında Partizan

31 Ağustos 2015 yılında Teleoptik

31 Aralık 2015 yılında Partizan

17 Şubat 2017 yılında Čukarički

14 Şubat 2020 yılında Akhmat Grozny

2 Temmuz 2020 yılında Čukarički

3 Temmuz 2020 yılında Akhmat Grozny

Miroslav Bogosavac kimdir

Miroslav Bogosavac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Bogosavac şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad (-08/2013)

Miroslav Bogosavac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miroslav Bogosavac nereli

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