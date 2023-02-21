İvan Oleynikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Oleynikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Oleynikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Oleynikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Oleynikov 24 Ağustos 1998 tarihinde Podolsk, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Олейников Иван Антонович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Oleynikov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. İvan Oleynikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Oleynikov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Oleynikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ol_eynikov82/

İvan Oleynikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Oleynikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Oleynikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Oleynikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2015 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2015 yılında Akademia CSKA

1 Ocak 2016 yılında CSKA Moskova II

22 Şubat 2019 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2019 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2019 yılında Shinnik Yaroslav

11 Şubat 2021 yılında Chaika Pes.

2 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

İvan Oleynikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Oleynikov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Oleynikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau

Rusya U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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