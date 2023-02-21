Andrey Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Semenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Semenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Semenov 24 Mart 1989 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Семёнов Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Semenov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Andrey Semenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 4 Şubat 2014 tarihinde katılmıştır. Andrey Semenov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrey Semenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Semenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrey Semenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Semenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Sokol Saratov

1 Ağustos 2008 yılında Istra

1 Ocak 2009 yılında Nosta

1 Ağustos 2009 yılında SKA-Energia

6 Eylül 2012 yılında Amkar Perm

4 Şubat 2014 yılında Terek Grozny

Andrey Semenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Semenov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Semenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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