Anton Shvets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shvets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Shvets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Shvets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Shvets 26 Nisan 1993 tarihinde Genichesk, Kherson Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Швец Антон Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Shvets Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Anton Shvets, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Anton Shvets'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Anton Shvets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Shvets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Shvets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Shvets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2014 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2017 yılında Akhmat Grozny

Anton Shvets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Shvets şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Shvets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-2006), Spartak Moskau (2006 - 2008), Trudovye Rezervy Moskau (2006 - 2008), Real Saragossa (2010 - 2012)

Rusya takımında 25 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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