Gamid Agalarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gamid Agalarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gamid Agalarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gamid Agalarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gamid Agalarov 16 Temmuz 2000 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Агаларов Гамид Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gamid Agalarov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gamid Agalarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gamid Agalarov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gamid Agalarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gamid Agalarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gamid Agalarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gamid Agalarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Anzhi II

1 Ocak 2019 yılında Anji Mahaçkale

24 Ocak 2020 yılında Ufa

22 Ocak 2021 yılında Volgar

30 Haziran 2021 yılında Ufa

15 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

Gamid Agalarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gamid Agalarov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Gamid Agalarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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