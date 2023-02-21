Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Berisha 24 Ekim 1991 tarihinde Pejë şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Berisha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Bernard Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 4 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Bernard Berisha'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernard Berisha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/BerishaBernard/?fref=ts

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Bernard Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bernard Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KS Besa

1 Temmuz 2014 yılında KF Skënderbeu

13 Ocak 2016 yılında Anji Mahaçkale

4 Ocak 2017 yılında Terek Grozny

Bernard Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Berisha şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Bernard Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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