Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bernard Berisha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Berisha 24 Ekim 1991 tarihinde Pejë şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Berisha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Bernard Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 4 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Bernard Berisha'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernard Berisha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/BerishaBernard/?fref=ts

Bernard Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bernard Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KS Besa

1 Temmuz 2014 yılında KF Skënderbeu

13 Ocak 2016 yılında Anji Mahaçkale

4 Ocak 2017 yılında Terek Grozny

Bernard Berisha kimdir

Bernard Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Berisha şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Bernard Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bernard Berisha nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Lucas Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Kaplenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kaplenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Kaplenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kaplenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!