Artem Timofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Timofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Timofeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Timofeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Timofeev 12 Ocak 1994 tarihinde Saratov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тимофеев Артём Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Timofeev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Artem Timofeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Timofeev'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Timofeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Timofeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artem Timofeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Timofeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2017 yılında Spartak Moskova

13 Ocak 2019 yılında KS Samara

31 Temmuz 2020 yılında Spartak Moskova

6 Ağustos 2020 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2021 yılında Spartak Moskova

31 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

Artem Timofeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Timofeev şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Timofeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sokol Saratov (2000-2006), Spartak Moskau (2006-2009)

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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