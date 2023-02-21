Rizvan Utsiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Utsiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rizvan Utsiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rizvan Utsiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rizvan Utsiev 7 Şubat 1988 tarihinde Argun, Chechnya Republic şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Уциев Ризван Рашитович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rizvan Utsiev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Rizvan Utsiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Rizvan Utsiev'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rizvan Utsiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rizvan Utsiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rizvan Utsiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rizvan Utsiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Terek II

1 Temmuz 2007 yılında Kavkaztransgaz

1 Aralık 2007 yılında Terek II

1 Ocak 2010 yılında Terek Grozny

Rizvan Utsiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rizvan Utsiev şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rizvan Utsiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KamAZ Naberezhnye Chelny Jugend

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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