Zoran Nizic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Nizic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Nizic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Nizic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Nizic 11 Ekim 1989 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Nižić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Nizic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoran Nizic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 27 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Zoran Nizic'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Nizic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Nizic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zoran Nizic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Nizic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Zmaj Makarska

1 Temmuz 2009 yılında FC Brüssel

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2012 yılında Hajduk Split

27 Ağustos 2018 yılında Akhmat Grozny

Zoran Nizic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Nizic şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Zoran Nizic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 13 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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