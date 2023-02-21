Vladislav Kamilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kamilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Kamilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Kamilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Kamilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kamilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Kamilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kamilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kamilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kamilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kamilov 29 Ağustos 1995 tarihinde Kalmanka, Altay Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Камилов Владислав Георгиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kamilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Vladislav Kamilov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kamilov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kamilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kamilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladislav Kamilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kamilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo Barnaul

11 Temmuz 2013 yılında Rostov II

29 Ağustos 2014 yılında Din. Barnaul II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Barnaul

26 Şubat 2016 yılında Nosta

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Barnaul

1 Temmuz 2016 yılında Nosta

9 Şubat 2017 yılında Volgar

1 Temmuz 2017 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

21 Eylül 2020 yılında Ufa

4 Eylül 2022 yılında Akhmat Grozny

Vladislav Kamilov kimdir

Vladislav Kamilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kamilov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Barnaul

Vladislav Kamilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Vladislav Kamilov nereli

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