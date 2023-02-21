Evgeniy Kharin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kharin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Kharin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Kharin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Kharin 11 Haziran 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Харин Евгений Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Kharin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Kharin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 27 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Kharin'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Kharin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Kharin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Kharin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Kharin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Ajax U17

1 Ocak 2011 yılında FC Infonet U17

1 Ocak 2012 yılında FC Infonet

1 Ocak 2018 yılında FCI Levadia

27 Ağustos 2018 yılında Akhmat Grozny

Evgeniy Kharin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Kharin şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Maardu (-2009), Lasnamäe FC Ajax (2010), FC Infonet (2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.