Milos Satara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Satara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Satara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Satara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Satara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Satara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Satara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Satara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Satara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Satara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Satara 28 Ekim 1995 tarihinde Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Šatara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Satara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interscout GmbH yapmaktadır. Milos Satara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Satara'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Milos Satara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Satara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Satara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Satara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kozara Gradiska

15 Temmuz 2015 yılında Mladost

1 Temmuz 2021 yılında Soligorsk

12 Ocak 2023 yılında Akhmat Grozny

Milos Satara kimdir

Milos Satara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Satara şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Kozara Gradiska

Milos Satara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Milos Satara nereli

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