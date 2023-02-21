Amir Aduev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Aduev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Aduev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Aduev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Aduev 11 Mayıs 1999 tarihinde Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia Republic şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Адуев Амир Адамович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Aduev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Amir Aduev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Amir Aduev'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amir Aduev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Aduev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Aduev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Aduev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2019 yılında Montpellier

1 Ekim 2020 yılında Akhmat Grozny

23 Şubat 2022 yılında Shakhter K.

30 Haziran 2022 yılında Akhmat Grozny

Amir Aduev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Aduev şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Amir Aduev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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