Marat Bystrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Bystrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marat Bystrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marat Bystrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marat Bystrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Bystrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marat Bystrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Bystrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Bystrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marat Bystrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marat Bystrov 19 Haziran 1992 tarihinde Bolshevik, Kostanay Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kazakistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Быстров Марат Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marat Bystrov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Marat Bystrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Marat Bystrov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marat Bystrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marat Bystrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marat Bystrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marat Bystrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Magnitogorsk

27 Mayıs 2013 yılında ara verdi

1 Temmuz 2014 yılında Chelyabinsk

1 Ocak 2017 yılında Tambov

1 Temmuz 2018 yılında FC Astana

2 Temmuz 2018 yılında Tobol Kostanay

31 Aralık 2018 yılında FC Astana

14 Ocak 2019 yılında Ordabasy

31 Aralık 2019 yılında FC Astana

25 Şubat 2020 yılında Ordabasy

15 Ağustos 2020 yılında Akhmat Grozny

Marat Bystrov kimdir

Marat Bystrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marat Bystrov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Magnitogorsk

Marat Bystrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kazakistan takımında 21 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Marat Bystrov nereli

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