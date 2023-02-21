Aleksandr Troshechkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Troshechkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Troshechkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Troshechkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Troshechkin 23 Nisan 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Трошечкин Александр Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Troshechkin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Aleksandr Troshechkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Troshechkin'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Troshechkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Troshechkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Troshechkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Troshechkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Rostov

1 Temmuz 2016 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2017 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Rostov

31 Ağustos 2018 yılında Avangard Kursk

30 Haziran 2019 yılında Rostov

10 Temmuz 2019 yılında Khimki

17 Şubat 2022 yılında Akhmat Grozny

Aleksandr Troshechkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Troshechkin şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Troshechkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Moskau

Team FNL takımında 11 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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