Lechi Sadulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lechi Sadulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lechi Sadulaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lechi Sadulaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lechi Sadulaev 8 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Садулаев Лечи Баймарзаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lechi Sadulaev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lechi Sadulaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lechi Sadulaev'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lechi Sadulaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lechi Sadulaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lechi Sadulaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lechi Sadulaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Akhmat Grozny

Lechi Sadulaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lechi Sadulaev şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Lechi Sadulaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 25 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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