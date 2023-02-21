Rizvan Tashaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Tashaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rizvan Tashaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rizvan Tashaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rizvan Tashaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Tashaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rizvan Tashaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Tashaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rizvan Tashaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rizvan Tashaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rizvan Tashaev 5 Ekim 2003 tarihinde Grozny şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ташаев Ризван Вахаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rizvan Tashaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rizvan Tashaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına - tarihinde katılmıştır. Rizvan Tashaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rizvan Tashaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rizvan Tashaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Rizvan Tashaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rizvan Tashaev kimdir

Rizvan Tashaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rizvan Tashaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Rizvan Tashaev nereli

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