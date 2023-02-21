İslam Alsultanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Alsultanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Alsultanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam Alsultanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam Alsultanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Alsultanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Alsultanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Alsultanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Alsultanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Alsultanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Alsultanov 18 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Альсултанов Ислам Асхабович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Alsultanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İslam Alsultanov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Alsultanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Alsultanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam Alsultanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Alsultanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Terek II

1 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

İslam Alsultanov kimdir

İslam Alsultanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Alsultanov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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İslam Alsultanov nereli

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