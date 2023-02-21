İlya Chernyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Chernyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Chernyak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Chernyak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Chernyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Chernyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Chernyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Chernyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Chernyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Chernyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Chernyak 19 Mayıs 2002 tarihinde Eremino, Gomel Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Черняк Илья Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Chernyak Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Chernyak'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Chernyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Chernyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Chernyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Chernyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gomel II

1 Ocak 2020 yılında Soligorsk II

10 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

31 Aralık 2021 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2022 yılında Soligorsk

7 Şubat 2023 yılında Akhmat Grozny

İlya Chernyak kimdir

İlya Chernyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Chernyak şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İlya Chernyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İlya Chernyak nereli

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