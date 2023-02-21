Bi Nene Junior Gbamble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bi Nene Junior Gbamble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bi Nene Junior Gbamble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bi Nene Junior Gbamble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bi Nene Junior Gbamble 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bi Nene Junior Gbamble Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Bi Nene Junior Gbamble, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bi Nene Junior Gbamble'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bi Nene Junior Gbamble Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amada_junior/tagged/

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Bi Nene Junior Gbamble Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bi Nene Junior Gbamble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Bi Nene Junior Gbamble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bi Nene Junior Gbamble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Rubikon

23 Temmuz 2021 yılında Olimpik Donetsk

1 Şubat 2022 yılında NK Celje

21 Ocak 2023 yılında Akhmat Grozny

Bi Nene Junior Gbamble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bi Nene Junior Gbamble şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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