Turpal Ali İbishev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turpal Ali İbishev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turpal Ali İbishev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turpal Ali İbishev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turpal Ali İbishev 18 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ибишев Турпал-Али Сайд-Эминович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turpal Ali İbishev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Turpal Ali İbishev'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Turpal Ali İbishev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turpal Ali İbishev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turpal Ali İbishev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turpal Ali İbishev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Akhmat II

1 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

Turpal Ali İbishev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turpal Ali İbishev şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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