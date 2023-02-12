David Carson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Carson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Carson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Carson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Carson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Carson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Carson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Carson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Carson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Carson 20 Eylül 1995 tarihinde Newcastle şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Carson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mccreery Sports Management yapmaktadır. David Carson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Carson'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

David Carsonboyu ve yaşı kaç

David Carson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Carson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

David Carson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Carson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2013 yılında Ashington AFC

1 Temmuz 2014 yılında Blackburn U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Whitby

11 Kasım 2017 yılında Morpeth Town

1 Temmuz 2019 yılında Inverness Cal.

David Carson kimdir

David Carson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Carson şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newcastle FC, Sunderland AFC

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David Carson nereli

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