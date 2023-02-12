Sean Welsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Welsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Welsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Welsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Welsh 15 Mart 1990 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Welsh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Sean Welsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sean Welsh'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sean Welsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sean Welsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Welsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Welsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Hibernian FC

1 Ocak 2010 yılında Stenhousemuir

1 Şubat 2010 yılında Hibernian FC

1 Şubat 2011 yılında Stirling

1 Mayıs 2011 yılında Hibernian FC

1 Şubat 2012 yılında Partick Thistle

1 Mayıs 2012 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2012 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2018 yılında Falkirk FC

16 Temmuz 2018 yılında Inverness Cal.

Sean Welsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Welsh şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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